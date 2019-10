Rapina impropria e furto aggravata, sono questi i reati contestati a una 50enne di origini albanesi e residente a Serino. La donna è stata fermata dai carabinieri di Atripalda, provincia di Avellino, dopo aver rubato all'interno di un centro commerciale della zona.



A far scattare l'allarme sono stati propri i dipendenti dell'attività presa di mira dalla 50enne che, dopo aver rubato vari capi d'abbigliamento, ha aggredito fisicamente un dipendente.



La donna è stata intercettata e fermata nel giro di pochi minuti insieme a una 43enne ritenuta la sua complice, anche lei di origini albanesi. Per la 50enne sono scattati i domiciliari, la sua complice invece è stata denunciata per furto aggravato. © RIPRODUZIONE RISERVATA