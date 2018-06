Rapina choc in Irpinia, 65enne bloccata e imbavagliata dentro casa da due banditi

Mercoledì 6 Giugno 2018, 19:28 - Ultimo aggiornamento: 06-06-2018 19:28

Bloccata e imbavagliata dentro casa in pieno giorno dai banditi. Rapina choc intorno alle 14 ad Aquilonia. Vittima una 65enne. Due malviventi hanno bussato al portone dell'abitazione. Quando la vittima ha aperto si sono subito intrufolati all'interno, immobilizzando la donna. Dopo aver rovistato nelle stanze, sono fuggiti portando via oggetti in oro e 350 euro in contatti. Quando la 65enne è riuscita a liberarsi ha subito avvertito i carabinieri. Indagano i militari di Sant'Angelo dei Lombardi.