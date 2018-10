Martedì 23 Ottobre 2018, 12:54 - Ultimo aggiornamento: 23-10-2018 13:00

Rapina in un locale pubblico di Atripalda. E' accaduto questa mattina alla presenza del titolare e di alcuni avventori. Un uomo armato di pistola è entrato nell'esercizio e ha scassinato una slot machine, portando via il denaro. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della locale stazione e della compagnia di Avellino. Indagini in corso.