Rapina e sequestro di persona, arrestato ad Avellino 55enne napoletano

Manette per un 55enne napoletano accusato di rapina e sequestro di persona. E’ stato tratto in arresto dalle Volanti della Questura di Avellino. I poliziotti hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso in dat dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Napoli, per l’espiazione della pena di 7 anni e 6 mesi di reclusione. Il 55enne con sentenza passata in giudicato è stato riconosciuto colpevole dei reati di estorsione, rapina, sequestro di persona, lesioni aggravate e minaccia. Reati commessi a Napoli tra il 2011 e il 2012. L’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Avellino.