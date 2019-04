CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 3 Aprile 2019, 11:30

Prime condanne per il tentato omicidio del rapper Federico Petrone raggiunto da un colpo di pistola. Il giudice per le udienze preliminari del tribunale di Avellino, Paolo Cassano, al termine del rito abbreviato, ha condannato a 3 anni e 8 mesi Gerardo Ciuci (accusato di tentato omicidio) difeso dagli avvocati Ettore Freda ed Edoardo Fiore, ad 1 anno e 10mesi pena sospesa Alessandro Maglio (accusato di concorso in tentato omicidio) e 8 mesi pena sospesa per Gerardo Spagnuolo accusato di favoreggiamento, difesi da Pasqualino Del Guercio. La difesa di Ciuci, affidata agli avvocati Ettore Freda ed Edoardo Fiore, è riuscita a ottenere, grazie anche alla consulenza dell'esperto di balistica Giuseppe Cristofaro e del medico legale Emilio D'Oro, la derubricazione del reato da tentato omicidio in lesioni colpose aggravate. Il pubblico ministero, Paola Galdo, aveva chiesto 6 anni e 4 mesi di reclusione per Ciuci, 3 anni e 3 mesi per Maglio e 1 anno per Spagnuolo. Tra 15 giorni saranno rese note le motivazioni della sentenza, anche se gli avvocati preannunciano di impugnarle in appello. Il giudice delle udienze preliminari, Paolo Cassano, ha inoltre rinviato a giudizio gli altri imputati Gerardo Saldutti, Roberto Bucciero, Flavio Preziuso, Patryk Kowalski, Donato Ciuci, Giuseppe Del Franco (tutti accusati di concorso in tentato omicidio eccezione di Donato Ciuci accusato di omessa custodia dell'arma) che hanno optato per il rito ordinario difesi dagli avvocati Nello Pizza, Vittorio Bocciero, Enrico Matarazzo e Rolando Iorio. La prima udienza dell'istruttoria dibattimentale l'8 maggio prossimo dinanzi al tribunale presieduto dal giudice Roberto Melone, a latere Antonio Feleppa e Francesca Spella.