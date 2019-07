Mercoledì 10 Luglio 2019, 22:29

Realizza un muro lungo 140 metri e alto due metri e mezzo completamente abusivo in Alta Irpinia. Nei guai è finito un uomo di 70 anni di Bisaccia, che ha rimediato una denuncia. A scoprire il tutto i carabinieri forestali. All’interno del fondo privato, erano in corso anche lavori di riporto di terra da scavo, finalizzati al riempimento di una scarpata con conseguente modifica morfologica del versante, su una superficie di circa 750 metri quadrati. L’anziano, proprietario del terreno e titolare dell’impresa esecutrice, non era in possesso di alcun titolo abilitativo per la realizzazione delle opere. L’intera area è stata sottoposta a sequestro.