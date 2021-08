Realizza una strada abusiva nel Parco del Partenio, denunciata

Realizza una strada nel parco del Partenio, una donna finisce nei guai. Danneggiamento, deturpazione di bellezze naturali e abusivismo edilizio in zona vincolata paesaggisticamente: sono queste le accuse di cui dovrà rispondere una 60enne deferita dai Carabinieri della Stazione Forestale di Summonte. La donna, usufruttuaria di un terreno ubicato nel comune di Pietrastornina, senza alcuna autorizzazione, aveva fatto realizzare una pista in terra battuta e misto di cava nonché 4 gabbioni in pietra. All’esito delle verifiche, i Carabinieri hanno sottoposto a sequestro quell’area di circa 1.000 metri quadrati (ricadente all’interno del perimetro del “Parco Regionale del Partenio” e del Sito di Interesse Comunitario “Dorsale dei Monti del Partenio”) e deferito la 60enne in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. I servizi predisposti dal Gruppo Carabinieri Forestale di Avellino, volti alla prevenzione e repressione dei reati nel settore urbanistico-edilizio in zone di particolare pregio, continueranno ininterrottamente nell’intera provincia Irpina.