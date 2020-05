Aveva realizzato il tetto del deposito agricolo con cartelli stradali, nei guai un 60enne. I carabinieri della Stazione di Sant’Andrea di Conza hanno denunciato l'uomo ritenuto responsabile del reato di ricettazione. Nel corso di un servizio perlustrativo finalizzato principalmente alla verifica del rispetto delle disposizioni emanate dal Governo per il contenimento della diffusione del Coronavirus, i carabinieri hanno notato all’interno di un fondo di Conza della Campania, numerosi cartelli stradali a copertura di un deposito agricolo. L’immediata verifica ha permesso di stabilire che si trattava di segnaletica utilizzata solitamente per indicare e circoscrivere situazioni di pericolo su tratti di strada interessati da lavori di manutenzione. A carico del proprietario dell’immobile è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri, anche per accertare eventuali responsabilità di terzi e stabilire la provenienza di quei 14 cartelli segnaletici che sono stati sottoposti a sequestro. © RIPRODUZIONE RISERVATA