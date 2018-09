Lunedì 17 Settembre 2018, 15:46

Un'area destinata a maneggio è stata sequestrata a Montoro. Una 40enne di Solofra è stata denunciata per violazioni in materia edilizia. I carabinieri all’interno di in un fondo agricolo di proprietaria della donna, per una superficie di circa 4mila metri quadrati e ricadente in zona a vincolo paesaggistico, era stati realizzati manufatti in cemento armato, legno e alluminio (alcuni dei quali già suddivisi in probabili scuderie) complessivamente per circa 250 metri quadrati. Sono in corso indagini volte anche all’identificazione di ulteriori responsabili.