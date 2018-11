Sabato 3 Novembre 2018, 17:41

Di stare a casa proprio non voleva saperne. In più occasioni un 30enne ristretto ai domiciliari aveva lasciato la sua abitazione per andare in giro. E i carabinieri di Roccabascerana più volte lo hanno sorpreso fuori casa. Fino a ieri, quando l'Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Avellino ha emesso l'ordinanza di custodia in carcere. Il 30enne ha dovuto così dire addio ai domiciliari. Per lui si sono spalancate le porte della casa circondariale di Bellizzi Irpino.