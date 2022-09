Regina Elisabetta, quella lettera con il timbro postale di Buckingham Palace all'artista irpino

Il timbro postale di Buckingham Palace in bella evidenza a preannunciargli un contenuto epistolare di quelli che non capitano tutti i giorni. Una mittente speciale si celava dietro quella busta chiusa recapitata nella buca delle lettere in una fredda giornata invernale. Il poeta del legno di Ospedaletto d'Alpinolo, Raffaele Della Pia, quella mattina del mese di gennaio del 2012 difficilmente la dimenticherà. Erano da poco trascorse le vacanze di Natale: per l'occasione, l'artista aveva pensato di omaggiare la Regina Elisabetta di una sua opera, un'incisione lignea sacra, sulla quale si stagliava l'immagine della Madonna di Montevergine. Gliel'aveva spedita non senza emozione. Senza attendersi alcun ritorno. D'altronde, le sue sculture in legno, il maestro Della Pia negli anni le ha inviate alle teste coronate di mezza Europa. Non pensava, l'artista autodidatta sul quale scommise invogliandolo a perfezionare la sua tecnica Alfonso Grassi, di ritrovarsi, nemmeno un mese dopo quell'invio accompagnato da una lettera di auguri, i ringraziamenti della Royal House. «Mi commossi nel leggere che aveva apprezzato molto il mio pensiero in quello che, diceva, era un anno storico per lei e la sua famiglia (i 60 anni dall'incoronazione, ndr) - ricorda Raffaele Della Pia - e che mi era grata per il sostegno. Un gesto che spiega perché è stata tanto amata dal suo popolo e dal mondo intero»