Il centrodestra replica al presidente della Provincia Domenico Biancardi dopo la sua dichiarazione di sostegno al concittadino (di Avella) e consigliere Enzo Alaia, in campo con Italia Viva alle prossime regionali.

Per Fulvio Martusciello, eurodeputato e coordinatore provinciale di Forza Italia, «è un errore da parte sua schierarsi con qualcuno. Con questa mossa si è fatto un amico, ma tanti nemici. Il carro su cui ha scelto di salire ha le ruote bucate in partenza, e se non le ha ancora gliele sgonfieranno giustamente tutti gli altri irpini coinvolti nella tornata elettorale. Si tratta di una mancanza di rispetto anche nei confronti degli altri candidati della stessa lista renziana, considerando che da questo momento in poi rappresenterà pure per loro un avversario». Per il segretario degli azzurri si sarebbe dovuto mantenere un profilo più istituzionale: «Si può fare campagna elettorale in mille modi. Sarebbe stato meglio evitare una presa di posizione così netta. Detto ciò, andiamo avanti per la nostra strada. Non perdiamo nulla». Sulla presunta, passata vicinanza di Biancardi agli azzurri, Martusciello, tramite una battuta, chiarisce: «Non mi sembra ci sia tra le undici tessere fatte dal coordinamento che mi ha preceduto». Più pacato, invece, il segretario della Lega Pasquale Pepe, che sottolinea «come è stata data conferma alle indiscrezioni circolate già da qualche mese. Non è un fulmine a ciel sereno». Nonostante la presenza del sindaco di Avella ad una delle ultime visite napoletane di Salvini, il senatore chiarisce «come il presidente ha interloquito con loro solo da rappresentante istituzionale, come hanno fatto tanti altri in provincia. Non c'è mai stata alcuna adesione. Rispetto, quindi, la sua scelta, perché ogni rappresentante politico deve avere un'appartenenza politica chiara, pur non condividendola». Stoccate più dure, al contrario, arrivano dalla sua stessa coalizione, come nel caso di Bruno Aliberti, candidato nella lista Noi con Mastella: «Chapeau ad Alaia che fa emergere il nuovo Renzi». A esultare, però, è lo stesso Alaia, consigliere regionale di Italia Viva che su Facebook scrive: «Ringrazio l'amico Mimmo. Continuiamo, insieme, a promuovere la crescita delle nostre comunità».



Gli irpini protagonisti alla presentazione dei 50 candidati al Consiglio regionale della Lega, tenutasi nella serata di martedì al Gran Hotel di Salerno. A manifestare entusiasmo l'aspirante consigliere e sindaco di Cassano: «Con un esplicito endorsement, Matteo Salvini, continua a dimostrare la sua predilezione per i primi cittadini. Sono stato in contatto con lui durante il periodo di emergenza Covid, registrando la sua grande attenzione per l'Irpinia e l'assoluta vicinanza agli amministratori»., invece, spera in una visita del capitano nella sua Ariano: «È una promessa e so che manterrà la parola. Trenta morti e un'impennata di contagi senza precedenti, che ha segnato profondamente la comunità arianese. Un'esperienza difficile da rimuovere». Sulla sanità, l'ex assessore provinciale chiarisce come «in provincia non dovrà più stare nelle mani di una sola persona»., poi, risponde a chi accusa il Carroccio di non amare il Mezzogiorno: «Basta con le frottole, Salvini ama il Sud e la Campania. Lo ha dimostrato personalmente quale leader di partito più presente in assoluto negli ultimi anni con le continue visite nei Comuni e nella città della Regione, così come lo ha fatto nei suoi programmi, gli unici in grado di risollevare l'economia del meridione depressa e compromessa dalla gestione dissennata e clientelare della politica di sinistra».

Il segretario nazionale dell'Udc Lorenzo Cesa, dopo le polemiche degli ultimi giorni con l'annunciato, poi smentito, di ritiro dalla competizione, esprime parole di apprezzamento per la candidatura di Ugo Maggio: «È motivo di grande orgoglio. Oltre ad essere il presidente del Consiglio comunale di Avellino e un professionista stimato, è da sempre un riferimento politico importante per l'intera provincia di Avellino. Il suo impegno è stato spesso determinante per l'affermazione delle nostre idee, anche e soprattutto nei momenti in cui molti le davano per definitivamente tramontate. Ribadisco il sostegno dell'Udc e quello mio personale al dottore Maggio e all'intera lista, invitandolo a riprendere con il consueto entusiasmo la campagna elettorale nella quale rappresenterà a pieno titolo i valori democratici-cristiani e della sua gloriosa tradizione familiare». La questione irpina, comunque, sarà definitivamente chiusa in una conferenza, che si terrà nel pomeriggio ad Avellino, a cui prenderanno parte sia il commissario provinciale del partito Nino Minichiello che Gianfranco Rotondi e Giuseppe Gargani.

