Si era nascosto in un fienile di proprietà di un parente il presunto autore del ferimento del 55enne avvenuto a San Michele di Serino. Il fienile si trova a poca distanza dove sabato sera si è verificato il grave episodio: Silvestro De Luca, 55 anni, è stato attinto da un colpo di fucile al collo. A sparare sarebbe stato Romolo De Mattia, 69enne del posto lavoratore socialmente utile (Lsu) presso il Comune di San Michele di Serino.

Ad arrestarlo in quel deposito agricolo sono stati i carabinieri della Compagnia di Solofra nella notte tra domenica e lunedì. Questioni legate a fitti non pagati sarebbero i motivi alla base della discussione tra i due che poi è degenerata nella brutale aggressione.

Il ferimento è avvenuto nella casa in cui abita il 55enne in via Serroni a San Michele di Serino. L'abitazione è di proprietà dell'anziano. Romolo De Mattia, che è difeso dall'avvocato Lorenzo Renzulli, si trova ora ristretto nel carcere di Bellizzi Irpino. Dovrà rispondere di tentato omicidio. In giornata la convalida dell'arresto. Sulla sequenza dell'accaduto nella serata di sabato c'erano aspetti ancora poco chiari. Basti pensare che, in una fase delle indagini, aveva preso corpo anche l'ipotesi che la ferita fosse stata provocata da un'arma da taglio.

Ma il giallo è stato risolto nel giro di poche ore grazie alle indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura della Repubblica, diretta dal procuratore capo Domenico Airoma. Titolare del fascicolo il sostituto procuratore Luigi Iglio. A condurle i militari della Compagnia di Solofra, guidati dal capitano Gianfranco Iannelli. A supporto i colleghi del Nucleo investigativo del Comando provinciale.

L'abitazione dove vive la vittima è stata sottoposta a sequestro. Gli uomini dell'Arma hanno eseguito una serie di rilievi all'interno della casa per cercare tracce utili ai fini investigativi. Rilievi eseguiti anche all'esterno e nel luogo del ritrovamento della vittima, cioè lungo la strada a pochi passi dalla casa nei pressi dei binari ferroviari.

Verifiche sono state effettuate sugli abiti che indossava la vittima per ulteriori accertamenti e capire se ci sia stata una colluttazione. Tutto sarebbe nato, dunque, da una discussione per fitti non pagati, degenerata poi con l'esplosione di un colpo di fucile sparato dal 69enne all'indirizzo del 55enne.

I fatti nella serata di sabato scorso poco dopo le 20. Silvestro De Luca dopo essere stato ferito sarebbe uscito di casa, forse per chiedere aiuto e scappare dal suo aggressore. È stato trovato sanguinante in strada in via Serroni, a pochi passi dall'abitazione. A soccorrerlo il nipote del 69enne che non ha perso tempo e lo ha trasportato all'ospedale Moscati con la sua vettura. Dal nosocomio di contrada Amoretta è scattata la segnalazione. Di qui le indagini eseguite dai militari della Compagnia di Solofra.