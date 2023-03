Scattano i poteri sostitutivi per la gestione della "Asp Casa di Riposo Fabrizio Guarino" di Solofra «per criticità e irregolarità rilevate», relativamente ad «attività e servizi erogati dall'azienda». Si tratta della struttura già finita al centro di indagini per presunti maltrattamenti ai danni di alcuni ospiti. Fatti che non riguardano il provvedimento adottato dalla Regione Campania.

Il procedimento per l'esercizio dei poteri sostitutivi è stato avviato dalla Direzione Generale per le Politiche Sociali e Sociosanitarie di Palazzo Santa Lucia. L'atto arriva a valle di una serie di relazioni e denunce presentate mesi addietro. Nella comunicazione del direttore generale Maria Somma si evidenzia che «a seguito di ulteriori segnalazioni anche anonime pervenute, con riguardo alle assunte criticità ed irregolarità nella gestione della Asp, veniva richiesto all'Ambito di riferimento di conoscere lo stato del procedimento avviato nei confronti della Asp di riposo per la revoca delle autorizzazioni al funzionamento dei servizi residenziali come quale casa albergo per persone anziani».

Azione poi svolta dall'Ambito. Nella comunicazione della Direzione Regionale, infatti, si rileva che «il Consorzio dei Servizi Sociali Ambito A5 ha già disposto la revoca dei provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento». Tutto ciò per «le criticità e irregolarità rilevate». La Regione Campania ha dunque avviato il procedimento di scioglimento dell'organo di amministrazione ordinario. I diretti interessati hanno 30 giorni per chiedere chiarimenti e proporre osservazioni. Poi sarà nominato un commissario.

A redigere e consegnare una dettagliata relazione a enti preposti e forze dell'ordine, è stata Connie Della Salla, all'epoca coordinatrice della struttura, attuale consigliera comunale di Aiello del Sabato e presidente del Centro Italiano Femminile (Cif) della zona. «La Regione avrà sicuramente individuato delle criticità applicando la normativa di riferimento, quindi, il potere sostitutivo sottolinea Della Sala - Da coordinatrice avevo segnalato le gravissime irregolarità a livello amministrativo, gestionale e organizzativo sin dal mese successivo all'insediamento, sottoponendole al Cda della struttura. Non avendo trovato una corrispondenza rispetto alla risoluzione dei quesiti, sono stata costretta a sottoporre la questione agli enti preposti e a Procura, Carabinieri, Guardia di Finanza, Ispettorato del Lavoro, carenze che andavano a ricadere anche sul lavoro delle operatrici».

«Tutto ciò - aggiunge - è stato fatto nella consapevolezza di poter essere licenziata. Sono andata avanti nell'interesse degli anziani e delle operatrici. Cosa che mi è stata sempre a cuore. Sono andata avanti con la faccia pulita e con l'orgoglio di aver sollevato questioni riscontrate anche da enti terzi».