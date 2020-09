Duecento famiglie sul piede di guerra contro il piano di riorganizzazione degli edifici scolastici di Piazza del Popolo.

Sono i genitori dei piccoli studenti della scuola elementare «Madre Teresa di Calcutta», che hanno contestato l'ultima delibera della giunta davanti al presidente della Regione Campania, ai Provveditorati regionale e provinciale, al prefetto Paola Spena, al Questore, Maurizio Terrazzi e, ovviamente, al sindaco di Avellino, Gianluca Festa. Si dicono «esasperati e pronti ad azioni eclatanti». La missiva è durissima. La giunta ha deciso, infatti, di spostare bimbi e professori, che un tempo avevano sede presso la scuola «Dante Alighieri» di via Piave e da 8 anni sono allocati al Quinto circolo, di fronte al «Samantha della Porta», presso la struttura scolastica di via Zigarelli, fornita al Comune dalla Provincia. Raminghi da quasi 10 anni per l'inagibilità della vecchia «Dante», ora i genitori sono pronti a tutto per restare al Quinto Circolo.

Ma l'amministrazione ha già deciso che quel plesso dovrà servire proprio agli alunni della Scuola Media «Perna-Dante», provenienti dalla «Leonardo Da Vinci» di via Trinità. I rappresentanti dei genitori, Chiara Catanese, Pietro Ciafardini, Teresa D'Alessandro, Carmine De Maio, Salima Minerva, Barbara Petrillo e Annalisa Vietri, sono letteralmente inviperiti: «Tale ipotesi destabilizza ogni forma di organizzazione familiare e lede il diritto allo studio dei nostri bambini, che ad oggi non hanno certezze sul proprio percorso formativo - scrivono - La vicenda ha generato notevoli stati di ansia e agitazione tra le famiglie». In particolare, sottolineano diverse criticità concrete: «Il trasferimento a via Zigarelli creerebbe problemi notevoli sul traffico veicolare, e dunque di ordine e sicurezza pubblica, a causa della mancanza di una fermata e di uno spazio per la sosta dei bambini su strada - denunciano - nonché di insalubrità degli ambienti, per la presenza eccessiva di umidità circostante, determinata dal vicino corso d'acqua».



Dulcis in fundo, si fa per dire, ravvisano «violazioni della normativa igienico-sanitaria». Una vera e propria insurrezione, quella dei genitori, che nasce pure da argomentazioni ulteriori. Ad esempio, la consapevolezza che «l'allocazione delle scuole elementari deve rispettare un determinato stradario, che include un comprensorio e garantisce un pubblico servizio alle famiglie che vi risiedono». L'amarezza, dunque, è fortissima: «La cosa più grave - sottolineano - è che si delocalizza ancora una volta una scuola storica, un fiore all'occhiello del nostro sistema scolastico, che, negli anni, grazie alla ricchezza dell'offerta formativa, ha visto aumentare le iscrizioni. Insomma - sentenziano i rappresentanti dei genitori - stanno distruggendo un plesso che funziona e noi siamo sull'orlo di una crisi di nervi».

Una partita caldissima, che lascia presagire quanto sarà complicato anche nel capoluogo riaprire le scuole. Sulla quale, però, l'assessore all'Istruzione, Giuseppe Giacobbe, si mostra dialogante. «Questa mattina annuncia terremo sul punto un incontro con il sindaco e il dirigente scolastico del Quinto Circolo». Per l'assessore, però, le criticità esposte dai genitori sono facilmente superabili: «Adotteremo certamente tutti i provvedimenti per la sicurezza stradale e dei bimbi dice mentre sulle condizioni della struttura ricordo a me stesso che fino all'anno scorso ha ospitato il liceo scientifico. Dunque è perfettamente a norma». C'è comunque volontà di valutare anche altre soluzioni: «Se i genitori proporranno qualcosa di concreto continua Giacobbe noi ne terremo conto. Senza dimenticare, che presto saranno conclusi i lavori al plesso di Rione Parco e sarà a disposizione anche questa ipotesi». Anche qui, però, le famiglie dei piccoli studenti hanno già detto di no: «Quei locali - scrivono - non risultano essere usufruibili per mancanza di rispetto della normativa vigente e quindi dovrebbero essere eseguiti opportuni ed immediati lavori strutturali». Trovare la quadra, a due settimane dall'inizio della scuola, sarà tutt'altro che semplice.

