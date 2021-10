Ricercato da 3 anni, catturato in Irpinia 44enne rumeno

Era ricercato da tre anni, un romeno è stato arrestato in Irpinia. I Carabinieri della Stazione di Ospedaletto d’Alpinolo hanno tratto in arresto un 44enne, colpito da un ordine di carcerazione emesso nel mese di febbraio del 2018 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano per i reati di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

L’uomo è stato fermato e sottoposto a controllo dai Carabinieri della Stazione impegnati in un servizio di perlustrazione del territorio: all’esito dell’interrogazione alla banca dati, avuta conferma dell’ordinanza pendente a suo carico, è stato condotto in caserma e dichiarato in arresto. Dopo le formalità di rito il 44enne è stato tradotto alla Casa Circondariale “Bellizzi” di Avellino, a disposizione della citata Autorità Giudiziaria.