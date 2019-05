I ricordi d'infanzia di Piero Mastroberardino

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 25 Maggio 2019, 08:11 - Ultimo aggiornamento: 25-05-2019 08:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Versatile, tenace e dinamico, Piero Mastroberardino è un economista di spicco ed imprenditore di fama internazionale nel settore della produzione vitivinicola, continuando la tradizione di famiglia che risale al Settecento. Vanta oltre 100 pubblicazioni scientifiche in campo universitario. Pittore, poeta e scrittore di successo, ha realizzato mostre in Italia e all'estero. Com'è stata la sua infanzia? «Molto tranquilla, in una famiglia che ha vissuto il contesto avellinese. Papà era irpino, mamma...