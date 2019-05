Ricordi d'infanzia di Luca Abete: «Giocavo sempre con Big Jim»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 12 Maggio 2019, 15:38

Simpatico, dinamico ed estroverso, Luca Abete conquista il pubblico con la sua estemporaneità e la capacità di bucare lo schermo. Ha esordito nel 2001, con l'emittente televisiva Irpinia TV, dove ha condotto il programma Marameo Show. Nel 2005, è diventato è diventato l'inviato della Campania di «Striscia la Notizia», il format in onda su Canale 5. Dal 2008 è il volto ufficiale della trasmissione di Mediaset, con il ruolo di inviato speciale. Nel 2014, ha ideato il tour nazionale per i giovani Non ci ferma nessuno.«Molto tranquilla, direi normale, con una famiglia serena. Abbiamo girato diverse città, per il cambiamento delle destinazioni di lavoro dei miei genitori. I primi anni di vita, li ho vissuti a Napoli, poi a Bari. All'età di 8 anni, sono rientrato ad Avellino».«Felice. Per me, era come ritornare a casa. Ritrovavo i nonni, gli zii, i cuginetti, con i quali trascorrevo le estati, al termine della scuola, anche quando abitavo in altre località».«Giocavamo in campagna. La nostra casa era situata in periferia e circondata da distese verdi. La sera, mi ritiravo puntualmente con i piedi sporchi di terra e mi buttavo sotto la doccia. Inoltre, giocavo con le macchinine ed i Big Jim, i maschi delle barbie. Mi divertivo, non so quanti ne ho rotti».«Mi sono appassionato allo sport ed ai fumetti, come Topolino. Aspettavo la domenica per andare con il nonno a comprare i dolci. La tappa successiva era l'edicola, dove acquistavamo l'ultimo numero del celebre fumetto della Disney. Inoltre, abbiamo avuto sempre animali, cani, gatti. Adoravo giocare con loro. Il cane che ricordo di più, si chiamava Willy».«Una volta, nella campagna adiacente alla nostra casa, avevamo messo un filo rudimentale che fungeva da rete per un improvvisato campo da tennis. Giocavamo con racchette alla buona e, con una pallina sgonfia, sfidavo mio padre e qualche amico».«Con mia cugina Barbara Fittipaldi, accendemmo il fuoco in campagna, pensando di imitare un film visto in televisione. La nonna si arrabbiò moltissimo».«Essendo più piccola di un anno, condividevamo tutto. A volte litigavamo, come succede in tutte le famiglie. Ero molto prepotente».«Aveva 6 anni meno di me. Non abbiamo percorso di pari passo molte fasi della nostra crescita. Sono sempre molto dispiaciuto e rammaricato, per il divario che ci ha separati». Com'era la sua maestra delle elementari?«La maestra Rosa era molto materna e presente, severa ma, nello stesso tempo, comprensiva. Ero un alunno accorto, studiavo con impegno, pur non amando le costrizioni».«Ero portato per la ricreazione. Avevo difficoltà di concentrazione per alcune materie, come la Matematica. Inoltre, non mi piaceva il sistema scolastico, con troppe distanze tra studenti ed insegnanti».«Conoscere, uscire, condurre una vita da ragazzo più adulto. Non a caso, ero il più giovane delle comitive. Avevo curiosità per la vita, mi piaceva stare in strada e dialogare con la gente».