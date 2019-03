Venerdì 22 Marzo 2019, 20:34

Beccato dai carabinieri a rifilare una banconota falsa in un bar di Grottaminarda. Arrestato il flagranza di reato un 35enne, mentre un giovane di 34 anni è stato denunciato per favoreggiamento. I militari, all’interno di un locale del centro cittadino, hanno pizzicato il soggetto mentre tentava di pagare con una banconota da 50 euro falsa. Intervenuti subito i militari hanno appurato che il 35enne aveva altre due banconote identiche, anche con lo stesso numero di serie. L’altra persona, inevece, aspettava fuori l’esercizio commerciale con l’auto in moto. I due sono stati trovati in possesso anche di marijuana, che è costata loro la segnalazione alla Prefettura.