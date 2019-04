Domenica 7 Aprile 2019, 16:32

Resistenza e lesioni a pubblico ufficiale: sono queste le altre accuse di cui dovrà ora rispondere un 49enne originario del Ghana, tratto in arresto dai carabinieri in esecuzione di un’ordinanza emessa dal Tribunale di Avellino.L'uomo fu arrestato lo scorso 19 febbraio, quando, presso la caserma di Serino, in preda a forte stato di agitazione, danneggiò il citofono e si scagliò contro i carabinieri intervenuti per calmarlo. Alla presenza dei militari, nella centralissima piazza Kennedy, il ghanese ha tentato di mettere in atto comportamenti autolesivi ed è stato fermato solo grazie alla prontezza dei carabinieri, sebbene feriti.