Oltre 15 tonnellate di rifiuti contenenti amianto sono state scoperte dai carabinieri della Compagnia di Solofra in un’azienda di Serino. E’ stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino un 40enne, ritenuto responsabile di attività di gestione di rifiuti non autorizzata. Nel corso di un’ispezione in un’azienda serinese insieme al personale dell’Arpac, è stata accertata la presenza di oltre 15 tonnellate di rifiuti pericolosi (perlopiù materiali di costruzioni e isolanti) contenenti amianto. Dal controllo documentale è stato appurato che il materiale era in deposito oltre il limite temporale massimo per lo smaltimento.

