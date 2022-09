Rifiuti ferrosi e pericolosi trasportati illecitamente, coppia di romeni fermata

Oltre dieci quintali di rifiuti ferrosi e pericolosi trasportati illecitamente. Nei guai una coppia di romeni bloccata in Alta Irpinia. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata è il reato di cui dovrà rispondere la coppia, fermata dai Carabinieri a Castelfranci a bordo di un autocarro.

Il controllo, da parte dei Carabinieri della locale Stazione, ha permesso di verificare che i due stavano effettuando il trasporto di materiale ferroso senza essere in possesso di alcuna autorizzazione o iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Rifiuti, necessaria per effettuare la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di rifiuti di ogni genere. Oltre alla denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, entrambi i soggetti sono stati proposti per l’emissione della misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio.

L’autocarro con circa 10 quintali di rottami ferrosi di vario genere, è stato sottoposto a sequestro. È stato inoltre richiesto l’intervento di personale dell’Arpac per la classificazione dei rifiuti. Sono in corso accertamenti per individuare il luogo dove sono stati prelevati i rottami ferrosi nonché i siti dove sarebbero stati poi smaltiti.