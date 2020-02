Immondizia in fiamme in Irpinia. I caschi rossi hanno dovuto lavorare sodo per avere ragione del rogo. I vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino sono intervenuti a Pago Vallo Lauro, in via Cirignano, per un incendio che ha interessato cumuli di rifiuti nei pressi della strada comunale, determinando disagi per le auto in transito e odori nauseabondi. Due le squadre che hanno lavorato per più di tre ore, per lo spegnimento delle fiamme e la messa in sicurezza dell'area. © RIPRODUZIONE RISERVATA