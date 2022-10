Rifiuti, guerra senza fine sulla gestione i sindacati: «Adesso intervenga il prefetto»

Mentre l'Ato rifiuti e la Provincia non trovano un'intesa sul percorso da compiere per il passaggio di IrpiniAmbiente, il Comune di Avellino fa richiesta di sub ambito distrettuale e i sindacati di categoria chiamano in causa il prefetto Paola Spena. La querelle tra l'ente d'ambito e quello di Palazzo Caracciolo ha praticamente congelato sul nascere l'iter previsto dalla legge regionale per il trasferimento dell'impiantistica dalle società provinciali agli Ambiti territoriali, volto a chiudere il cerchio del ciclo integrato dei rifiuti e affidarne il servizio. Rispetto a questa situazione l'amministrazione di Piazza del Popolo ha deciso di giocarsi la carta della richiesta di distacco come Sad. Una possibilità riservata ai comuni capoluogo all'interno del perimetro del proprio territorio, a condizione che ciò generi economie di scala e un efficientamento del servizio.

L'ultima parola spetta all'Ato ma in questo modo Palazzo di Città si crea le condizioni per una gara di affidamento e una gestione in autonomia, rompendo l'unità della governance nel settore. Da questi elementi che acuiscono dubbi e incertezze sul futuro, i sindacati di categoria hanno chiesto un intervento alla Prefettura al fine di promuovere un confronto urgente con le parti interessate per cercare una soluzione condivisa. L'istanza è stata inviata anche ai presidenti di Ato, Vittorio D'Alessio, e Provincia, Rizieri Buonopane, recentemente incontrati dai riferimenti sindacali, nonché al vice governatore Fulvio Bonavitacola. «La fase di impasse istituzionale che si è determinata in materia di rifiuti tra Provincia e Ato rifiuti - affermano in coro Carolina Corrado della UilTrasporti Avellino-Benevento, Francesco Codella della Fit Cisl Irpinia Sannio, Licia Morsa della Fp Cgil, Nunzio Marotta dell'Ugl Ambiente e Gianluca Musto della Fiadel - corre il rischio di vanificare ben 12 anni di gestione unitaria. Un'esperienza industriale positiva unica grazie ad IrpiniAmbiente, capace di offrire un servizio adeguato e contare 600 dipendenti diretti».

Il pericolo paventato all'orizzonte è frutto della diatriba tra D'Alessio e Buonopane, con il primo che vuole intraprendere un percorso rettilineo seguendo i dettami della norma regionale e il secondo che prova prima ad assorbire la depurazione industriale e registrare le relazioni dei liquidatori degli ex consorzi e solo dopo passare al trasferimento delle quote azionarie dell'azienda della società partecipata. Ma il discorso multiutility e l'attesa sul passaggio di consegne stanno bloccando le procedure. E dopo un primo aut aut già scaduto, il sindaco di Mercogliano si è detto pronto a partire senza la spa di via Cannaviello, pur volendo salvaguardarne il personale.

Più che preoccupati - aggiunge Morsa - siamo delusi per come i rappresentanti delle istituzioni stanno di fatto rallentando il processo di chiusura del ciclo integrato dei rifiuti, in ossequio alla norma. Il ritardo e le diverse posizioni producono incertezza nell'ordinaria amministrazione di IrpiniAmbiente e potrebbero compromettere i progetti rientranti nel Pnrr. A rimetterci sarà l'intera provincia sotto il piano socio-economico e ambientale. Ci auguriamo che con il valido supporto del prefetto si torni a discutere con la responsabilità che la materia richiede».

Ma non è tutto. La questione rischia di creare anche altre problematiche, come sottolinea Codella: «La scissione tra l'impiantistica e la raccolta rappresenta una scelta sciagurata che produrrebbe nel breve periodo una modifica dei costi gestionali con ripercussioni negative sulla tenuta occupazionale e un aggravio delle tariffe per i cittadini. Incontrando i vertici di Provincia e Ato ho registrato una sensazione di incertezza a causa della distanza tra loro. Dunque, bene la società pubblica che offre maggiori garanzie in settori del genere ma il servizio deve restare univoco. Su questo punto daremo battaglia, lo garantisco».