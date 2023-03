Avellino, stop alla raccolta dei rifiuti

Da oggi stop ai conferimenti dei rifiuti nella stragrande maggioranza dei comuni irpini: infatti, dalla mezzanotte, scatta il primo dei due giorni di sciopero di IrpiniAmbiente. Ad Avellino, ad esempio, in queste 48 ore non si potrà conferire l’umido, il vetro e l’indifferenziato.

Si tratta del primo effetto della scelta del sindaco Gianluca Festa di andare verso una società mista. Proclamata il 2 marzo e confermata il 16, nel corso del tavolo in Prefettura che non è riuscito a trovare un’intesa tra le parti, l’astensione dal lavoro degli operatori della partecipata di via Cannaviello promette di creare grossi disagi nei centri serviti.

Così come nei vari comuni, a seconda dei calendari e degli orari di ritiro, i cittadini dovranno stipare in casa le quote di differenziata previste. Il corteo dei manifestanti con in testa i riferimenti dei sindacati di categoria prenderà le mosse da viale Italia, davanti alla sede dell’Istituto Agrario.