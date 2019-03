CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 30 Marzo 2019, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È scontro aperto tra IrpiniAmbiente e Regione, «Io del piano per i rifiuti ad Avellino non ne so niente Lo apprendo adesso», dice l'amministratore della società partecipata, Nicola Boccalone. «Insomma siamo in presenza di un'emergenza che da nota sta diventando pubblica».«In sostanza se si sa da mesi che c'è l'interruzione di Acerra perchè solo ora viene resa pubblica? Noi siamo impegnati a rispondere. Anche rispetto ai 70 mila euro che sono destinati all'ampliamento d elle piazzoleBoccalone ci tiene a chiarire che non ha nessuna notizia riservata che sul tema dello smaltimento dovesse tenere nascosta.«Nella pubblica amministrazione si agisce per atti e non per chiacchiere. Ho appreso dal giornale l'iniziativa del governatore».