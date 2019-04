Martedì 2 Aprile 2019, 14:39

Intercettato e controllato ad Ariano Irpino un autocarro che trasportava rifiuti pericolosi: a bordo del mezzo un 25enne e un 30enne, entrambi di origini romene. Pur in possesso di autorizzazione al trasporto di rifiuti non pericolosi, i due trasportavano delle batterie per veicoli prontamente sottoposte a sequestro.Il 30enne, residente a Eboli, non era nuovo a tali controlli: era già stato allontanato con foglio di via obbligatorio. Per questo motivo, è stato denunciato anche per inottemperanza al divieto di ritorno nella Città del Tricolle.