Rifiuti, lo sciopero blocca la raccolta

"I partiti litigano, i lavoratori pagano", scoppia la protesta di oltre 400 lavoratori di IrpiniAmbiente che hanno sospeso la raccolta dei rifiuti in città e in provincia. Domani presidio al Comune di Avellino. Stamattina lo sciopero, in centinaia hanno sfilato con striscioni e bandiere in piazza. Prime difficoltà per i cittadini: la frazioni indifferenziata, il vetro e l'umido non sono state raccolte.

