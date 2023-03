Rifiuti, protesta choc: 2 giorni di sciopero

Si preannunciano disservizi nella raccolta rifiuti in Irpinia: 2 giorni di agitazione già fissati. Nel giorno in cui la Commissione di garanzia dà l’ok allo sciopero di lunedì e martedì, in piazza Libertà viene montata la tenda per sensibilizzare istituzioni e opinione pubblica sulla protesta dei lavoratori di IrpiniAmbiente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA