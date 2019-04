Sabato 6 Aprile 2019, 14:11 - Ultimo aggiornamento: 06-04-2019 14:16

Sigilli ad un’area all’interno di un impianto di trattamento e recupero di rifiuti in Irpinia, avente estensione di qualche centinaio di metri quadrati. In quest’area venivano gestiti, attraverso le operazioni di messa in riserva e recupero, rifiuti speciali non pericolosi, quali materiali da costruzione a base di gesso, in assenza di autorizzazione. Il sequestro è stato eseguito dai carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Salerno che stanno conducendo una mirata serie di controlli agli impianti di trattamento rifiuti urbani e speciali dell’Irpinia.La campagna è finalizzata essenzialmente a verificare la correttezza delle operazioni di recupero dei rifiuti, con particolare attenzione al controllo dei quantitativi e delle modalità di stoccaggio, al fine di contrastare il fenomeno degli incendi di rifiuti, soprattutto plastici, che si sono verificati di recente in alcune località.