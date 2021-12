Rifiuti speciali senza autorizzazioni in un'azienda, due denunce e sequestro

Rifiuti speciali stoccati all’esterno di un’azienda: scattano due denunce e un sequestro per 400mila euro.

I carabinieri della Stazione Forestale di Lioni, insieme ai colleghi della Stazione Carabinieri di Calabritto, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino il titolare di una società dedita allo stoccaggio e recupero di rifiuti speciali, ritenuto responsabile di aver gestito circa 600 metri cubi di rifiuti pericolosi (costituiti da apparecchiature elettriche) in difformità all’autorizzazione rilasciata per il funzionamento dell’impianto.

I militari hanno constatato che tali rifiuti speciali erano stati depositati su un’area di circa 200 metri quadrati, ricadente nel comune di Calabritto, e precisamente su suolo nudo e in assenza dell’opportuna copertura agli agenti atmosferici, con potenziale rischio di contaminazione del suolo. L’area interessata e i rifiuti depositati sono stati sottoposti a sequestro, per un valore pari a circa 400mila euro.