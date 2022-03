Rischia condanna a 6 anni per aver curato 2 tordi e 1 quaglia: assolto

Ha rischiato una condanna da due a sei anni per aver custodito nella sua campagna due tordi, un merlo e una quaglia. Era accusato, infatti, di furto venatorio.

Tanto da finire a processo. Un anziano di 77 anni di Montemiletto è stato assolto dal Tribunale di Avellino, dimostrando di aver curato quei volatili feriti alle ali. Accolta in pieno la tesi difensiva dell’avvocato Ennio Napolillo, che ha fatto notare al giudice l’attenzione dell’anziano per gli animali. Il 77enne ha rischiato di pagare caro la sua sensibilità, finendo sul banco degli imputati come uno dei peggiori bracconieri. Incubo finito.