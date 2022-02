Risiko aziende sanitarie duello Morgante-Pizzuti per la guida del Moscati

Derby in vista per la direzione generale dell'Azienda ospedaliera Moscati di Avellino. La Regione Campania pubblica l'avviso per il rinnovo dei vertici di 13 delle 17 aziende sanitarie campane.

A Contrada Amoretta si prospetta una sfida tra l'attuale direttore generale Renato Pizzuti, che cerca la riconferma per il prossimo triennio, e Maria Morgante, che dovrà lasciare l'Asl di Avellino dopo il secondo mandato (così come previsto dal decreto...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati