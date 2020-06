Rissa per motivi di viabilità in serata nella centralissima via Luigi Amabile ad Avellino. Una zuffa che ha mandato in tilt il traffico del sabato sera nel cuore del capoluogo irpino e solo l'intervento rapido degli agenti della Polizia municipale, già in zona per controlli, ha evitato il peggio. Una banale discussione è ben presto sfociata in lite tra un 41enne e un 22enne, quest'ultimo in compagnia di un coetaneo. Gli agenti con non poche difficoltà sono riusciti a bloccare e identificare i contendenti. Sul posto anche un'ambulanza. Sotto choc il figlioletto del 41 enne che era in auto con il papà. Il piccolo ha dovuto assistere alla zuffa. I protagonisti si sono affrontati a calci e pugni senza esclusione di colpi. © RIPRODUZIONE RISERVATA