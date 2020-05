LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

finisce sui social network. Grazie a quelle immagini e ai frame della videosorveglianza, i carabinieri sono riusciti a risalire alle persone coinvolte.Sono ritenute responsabili, a vario titolo, di rissa, lesioni personali, minaccia e istigazione a delinquere.La zuffa, divampata per futili motivi, è avvenuta mercoledì mattina in pieno centro di Altavilla Irpina. Oltre alla denuncia in stato di libertà, nei loro confronti sono scattate le previste sanzioni amministrative per aver violato le prescrizioni di carattere sanitario relative all’emergenza pandemica in atto.