Rissa tra minori ad Avellino, minaccia i coetanei con un coltello

Rissa tra minorenni in pieno centro cittadino nel corso della movida, spunta anche un coltello a serramanico. I fatti si sono verificati durante la notte in via Mancini ad Avellino. Sono stati alcuni passanti a lanciare l’allarme ai carabinieri. Una pattuglia della locale Stazione, già impegnata in quell’area in un normale servizio di perlustrazione e pronto intervento, ha individua un ragazzino che, prima dell’arrivo dei genitori, ha tentato di disfarsi del coltello a serramanico che aveva in tasca. Prontamente recuperato dai militari, il coltello è stato sottoposto a sequestro e il minore segnalato all’autorità giudiziaria. È stato quindi affidato ai genitori che sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per il reato di abbandono di minori.

