Mercoledì 21 Agosto 2019, 22:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rissa tra giovanissimi nella strada della movida di Avellino. Alle mani sono venuti alcuni minori, uno dei quali ha dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari del pronto soccorso dell'ospedale Moscati del capoluogo irpino. Alla base della zuffa uno sguardo di troppo a una ragazza, forse la fidanzata di uno dei ragazzi che si sono picchiati. I fatti si sono verificati in via de Concilij dove sono intervenuti gli agenti della Sezione Volanti della Questura di Avellino. I ragazzi sono stati riconsegnati ai genitori. Non si escludono provvedimenti a stretto giro di tempo.