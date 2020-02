LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 11 Febbraio, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rissa sfiorata tra il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, e alcuni ambulanti. L'episodio questo pomeriggio a Campo Genova, l'area individuata dal primo cittadino per ospitare il mercato bisettimanale. Lo scontro verbale tra le parti, che ha rischiato di tramutarsi in uno scontro fisico, si è scatenato quando Festa ha intimato agli operatori commerciali di saldare gli arretrati delle tasse dovute al Comune. E' stato necessario l'intervento della Digos e della Polizia municipale per evitare il contatto. La protesta degli ambulanti si è poi spostata in municipio, durante i lavori del consiglio comunale.