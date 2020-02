Rissa in strada tra tre uomini a Carife a colpi di bastone. I carabinieri della Stazione di Castel Baronia hanno denunciato i tre di età compresa tra i 40 ed i 70 anni. I fatti si sono verificati nel centro del paese, dove la pattuglia è intervenuta a seguito di segnalazione al 112. La violenta zuffa sarebbe scaturita per vecchi rancori: pochi secondi e i tre, tutti del posto, sono passati dalle parole ai fatti, mettendo in pericolo sia la loro incolumità che l’ordine e la tranquillità pubblica. Grazie all’immediato intervento dei carabinieri, già presenti sul posto nell’ambito dei servizi disposti dal Comando Provinciale di Avellino, sono state evitate altre conseguenze. E' stato necessario l'intervento del 118. Due di loro hanno riportato ferite giudicate guaribili in 10 giorni. © RIPRODUZIONE RISERVATA