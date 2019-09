CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 25 Settembre 2019, 08:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una lunga estate calda in città. E non solo per il clima. Numerosi gli episodi che hanno messo in allarme la comunità avellinese. Fatti non collegati tra loro. Ma un'escalation che preoccupa il capoluogo. Agli inizi del mese di luglio l'incendio del Suv di un imprenditore in via Aversa. Un atto doloso. Le fiamme danneggiarono anche altre due vetture parcheggiate nelle vicinanze. Auto a fuoco a contrada Quattrograna. Due nella stessa notte e a pochi metri di distanza l'una dall'altra e nel giro di una manciata di minuti.