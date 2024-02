Sono stati ascoltati i due destinatari dell'informazione di garanzia nell'ambito dell'inchiesta su rimborsi covid alle squadre dilettantistiche di calcio. Si tratta del presidente della Figc della Campania, Carmine Zigarelli, e di un componente del Consiglio direttivo, Marco Vigliotta, assistiti dagli avvocati Francesco Picca, Arcangelo Zullo e Antonio Mustone. Si procede per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e violenza privata. I provvedimenti nei loro confronti sono atti dovuti per poter continuare nell'attività d'indagine. Le investigazioni, che sono in una fase embrionale, sono condotte dai carabinieri del comando provinciale sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Avellino.

La denuncia è partita nei mesi scorsi dalla Hellas Taurasi, guidata dal presidente Eros Guerriero (e legalmente assistita dall'avvocato Arturo Meo). I ristori per le spese sostenute dalle squadre a causa della pandemia sono stati elargiti in più fasi, in base alle decisioni del Governo attraverso il Dipartimento Sport e Salute, per il tramite delle federazioni delle singole discipline. Nel caso specifico, attraverso la Figc (Federazione italiana giuoco calcio). Alcune squadre della Campania, in base all'ipotesi finora formulata, avrebbero beneficiato dei contributi pur senza averne diritto. Di qui, la denuncia da parte della società irpina che ha deciso di non iscrivere la squadra al campionato di calcio di Seconda Categoria in questa stagione. Sono così scattate le indagini con l'acquisizione di una serie di atti, fino all'invio la scorsa settimana - delle informazioni di garanzia per i due rappresentanti di primo piano del calcio campano. I provvedimenti che hanno raggiunto i due rappresentanti della Figc (che hanno solo ricevuto l'informazione di garanzia e nessun altro provvedimento) sono dunque necessari per consentire di espletare l'attività investigativa. L'inchiesta, appunto, è in una fase iniziale. Da capire, ora, come le indagini si svilupperanno.

Alcune formazioni sarebbero state favorite secondo l'accusa - nelle procedure per l'ottenimento dei rimborsi previsti per far fronte alle spese derivanti dal rispetto dei protocolli per contenere l'emergenza sanitaria. Ma ristori erano programmati anche per ogni altro costo sopportato nei periodi in cui il virus faceva ancora paura e determinava effetti in ogni attività, compresa quella sportiva. Gli inquirenti, dunque, stanno lavorando senza sosta per verificare se esistano riscontri relativamente alle presunte irregolarità denunciate dalla società irpina.

Come si ricorderà, il Dipartimento Sport e Salute aveva previsto dal 2020 e fino allo scorso anno contributi a fondo perduto per le associazioni e le società sportive dilettantistiche impegnate nelle varie discipline. Una boccata di ossigeno per il mondo dello sport, che ha continuato a svolgere la propria attività durante i terribili mesi della pandemia. Ma andavano rispettati, ovviamente, stringenti criteri per l'ottenimento del beneficio economico, con una serie di disposizioni previste per evitare che qualche "furbetto", pur senza averne diritto, intascasse l'aiuto economico a discapito di altri sodalizi. Da capire, dunque, se sia accaduto questo, e in che misura, nel mondo del calcio dilettantistico della Campania. Massimo è il riserbo degli investigatori, nel pieno rispetto delle persone finora chiamate in causa e dell'intero movimento calcistico della provincia di Avellino e della regione Campania, che annovera decine di compagini e centinaia di atleti.