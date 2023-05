Avellino Calcio, sarà Fiuggi la sede del ritiro estivo

Ufficialmente Ernesto Salvini, direttore generale in pectore, non è ancora entrato in carica ma sul nuovo Avellino sta già mettendo il suo timbro.

Dopo aver dettato la linea dura per punire con un deferimento al collegio arbitrale il discolo Tounkara, che mercoledì scorso aveva marinato gli allenamenti senza giustificazione, nel fine settimana Ernesto Salvini ha preso in esame una serie di opzioni per il ritiro precampionato.

La location che con il passare delle ore sta prendendo quota è quella di Fiuggi, centro termale in provincia di Frosinone dotata di una cittadella dello sport, che il dirigente di Anzio conosce benissimo per averci portato in passato proprio la squadra di Stirpe.