Ritorno a scuola ad Avellino: mensa a fine mese e niente aumenti

Mercoledì 4 Settembre 2019, 10:19

Mensa dal 30 settembre nelle scuole (che aprono l'11) e niente aumenti del ticket. «Il servizio mensa per le scuole comunali di Avellino comincerà il prossimo 30 settembre. Ho già avuto diversi incontri con il responsabile della ditta fornitrice dei pasti, Ferdinando Raia, e un altro briefing è in programma per lunedì».Memore di quanto successo lo scorso anno con un servizio mensa cominciato a dicembre, l'assessore alla Pubblica Istruzione e all'edilizia scolastica, Geppino Giacobbe, mette le mani avanti e organizza per tempo tutte le attività inerenti la refezione in collaborazione con la Global Service, l'impresa che si è aggiudicata l'appalto proprio nel 2018.