Ritrovato il 14enne scomparso, ma è giallo sul suo allontanamento

È stato ritrovato sano e salvo il ragazzo di 14 anni che era scomparso dal pomeriggio di venerdì. Lo hanno trovato in serata in un casolare non lontano da dove risiede nel comune di Frigento insieme alla sua famiglia. Il ragazzino è stato poi condotto presso la locale caserma dei Carabinieri.

I militari stanno effettuando i dovuti approfondimenti. Da capire le ragioni che hanno spinto il 14enne a non rientrare a casa dopo la scuola. I familiari, gli amici e l'intera comunità sono stati in apprensione, fino a quando non è arrivata la lieta notizia.