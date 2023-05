Avellino: ritrovato dopo tre giorni Barbarisi, storico ultrà dei lupi

E’ stato ritrovato Gerardo Barbarisi, il 55enne tifoso dell’Avellino di cui s’erano perse le tracce da venerdì scorso. Il 55enne è stato rintracciato in città. E' in buone condizioni, seppure molto provato. Era uscito a piedi dalla sua abitazione senza portare con sé i documenti. Il suo cellulare da venerdì sera risultava spento. Il figlio aveva lanciato un appello attraverso i social media per chiedere aiuto. Ieri i carabinieri e i vigili del fuoco avevano setacciato l'area sottostante il ponte della Ferriera. Si temeva il peggio. Oggi, finalmente, il sospiro di sollievo dopo giorni di angoscia.