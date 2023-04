Una riunione di pugilato per ricordare il maestro Santoro

Se Rocky Balboa aveva Mickey Goldmill, Agostino Cardamone ha avuto lui, Giovanni Santoro.

Ma non sarà solo il martello di Montoro a ricordare il suo maestro. Domenica 23 aprile, alle 20 al Pala Del Mauro, ci sarà tutto il suo mondo. La riunione internazionale di pugilato organizzata dalla Newboxe Avellino di Ludovico Pellecchia, storico allievo del maestro, vedrà sfidarsi sul ring pugili italiani e georgiani.

Patrocinata dal comune di Avellino , e fortemente sostenuta dalla famiglia, sarà l'occasione per riportare il pugilato internazionale ad Avellinocosì come Giovanni Santoro ha sempre fortemente voluto. Per espressa volontà della famiglia l'ingresso all'evento è gratuito. Santoro è stato il pioniere della boxe in città.

L'Accademia Pugilistica Avellino, la sua creatura, nacque nell'aprile del 1968, portando in città uno sport fino ad allora non praticato. La sua passione per il pugilato affonda le sue radici ancor prima quando accompagnava Ernesto Maglio (poi massaggiatore dell' Avellinodi Sibilia) alle sfide con gli americani della base Nato a Napoli.

La sua figura resta legata alla storica scenario sistemata nei locali terranei della scuola media Dante Alighieri.