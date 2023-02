Roccabascerana: investe donna e scappa via, si cerca pirata della strada

Auto pirata investe una donna in Valle Caudina. A Roccabascerana, una 45enne del posto è stata investita da un automobilista che non si è fermato a prestare soccorso. L’automobilista è scappato via, facendo perdere le proprie tracce.

È accaduto sulla SS 7 Appia, alla frazione Turafa Valle. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della Compagnia di Avellino, nonché personale del 118 che ha trasportato la malcapitata all'ospedale "Rummo" di Benevento.

La 45enne ha riportato varie ferite. È in prognosi riservata. I militari hanno avviato le indagini per identificare il pirata della strada.