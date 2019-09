Martedì 17 Settembre 2019, 18:18

L'Arpac Campania ha diffuso i risultati delle analisi sulla presenza di diossina nell'aria nella giornata di sabato. A 24 ore dal rogo di Pianodardine che ha distrutto una fabbrica che produceva contenitori in plastica, il livello di guardia di diossina nell'aria non era stato raggiunto. In sostanza man mano che le ore passavano gli elementi tossici si sono "diluiti" riducendo in particolare la presenza della diossina. Tuttavia proseguono i controlli sulla contaminazione del suolo e restano attivi i divieti dell'Asl sull'uso di prodotti agroalimentari provenienti dalle aziende dell'hinterland del capoluogo.