Rogo brucia Ape Car, si segue la pista dolosa

Un rogo nella notte ha distrutto un'Ape Car a Serino.

L'episodio si è verificato in via Strada. La pista seguita è quella del raid doloso.

Ma non si esclude, al momento, anche il guasto meccanico. Sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza la zona. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Solofra. I militari hanno avviato gli accertamenti per chiarire ogni aspetto della vicenda. Già raccolti diverso elementi. È stata una notte insonne per i residenti della zona.