Venerdì 19 Aprile 2019, 00:13

Sono durate alcune ore le difficili operazioni di spegnimento di un incendio di vaste proporzioni che ha interessato una ex fabbrica, ora deposito di un’azienda di vendita di materiali edili. Il rogo è divampato nel pomeriggio a San Martino Valle Caudina, in via Bosco. E’ stato necessario l’intervento di quattro squadre dei caschi rossi, due provenienti dal comando provinciale di Avellino e altrettante da quello della provincia di Benevento, per avere ragione delle lingue di fuoco. Pesanti i danni. Fortunatamente non sono rimaste coinvolte persone.